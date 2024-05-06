Водитель из Тюменской области протаранил ограждение памятника погибшим в ВОВ и скрылся | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 16:49 Водитель из Тюменской области протаранил ограждение памятника погибшим в ВОВ и скрылся

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В Тюменской области водитель легковушки заехал на территорию памятника в честь павших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции.

Авария произошла в селе Байкалово Тобольского района. Неизвестный за рулем ВАЗ-2110 протаранил ограждение мемориала и вылетел за его пределы. Впоследствии нарушитель бросил машину и скрылся.

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося, а также устанавливают личность автомобилиста.