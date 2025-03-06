Водитель из Петербурга заплатит 2 млн рублей компенсации за смертельное ДТП

Василеостровский районный суд Северной столицы вынес приговор автомобилисту, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.
В сентябре 2024 года водитель, следуя по набережной Лейтенанта Шмидта, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом. Байкера госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь.
Суд назначил водителю автомобиля наказание в виде лишения свободы, но позже заменил его на принудительные работы с обязательным отчислением 10% заработной платы в пользу государства. Помимо этого, водителя обязали возместить ущерб родственникам погибшего на 2,1 миллиона рублей.
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