Водитель из Петербурга заплатит 2 млн рублей компенсации за смертельное ДТП

Василеостровский районный суд Северной столицы вынес приговор автомобилисту, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

В сентябре 2024 года водитель, следуя по набережной Лейтенанта Шмидта, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом. Байкера госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь.

Суд назначил водителю автомобиля наказание в виде лишения свободы, но позже заменил его на принудительные работы с обязательным отчислением 10% заработной платы в пользу государства. Помимо этого, водителя обязали возместить ущерб родственникам погибшего на 2,1 миллиона рублей.