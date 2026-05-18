Водитель из ЯНАО выплатил компенсацию семье подростка, которого сбил на «зебре»
В городе Губкинский (ЯНАО) прокуратура помогла взыскать компенсацию с виновника ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные надзорного ведомства.
Установлено, что водитель не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипедисту, который пересекал пешеходный переход. В результате автомобилист сбил ребенка.
У мальчика диагностировали перелом ноги. Семья подростка смогла добиться компенсации в размере 50 тысяч рублей.
