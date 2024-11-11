Водитель из ЯНАО погиб на трассе в Тюменской области

Смертельная авария с участием жителя ЯНАО произошла накануне на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, водитель автомобиля LADA Granta въехал в дорожное ограждение. Из-за сильного удара части ограждения отлетели в другое авто.

В ДТП погиб 33-летний водитель отечественной легковушки, а его брат, сидевший на пассажирском сиденье, получил ранения. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.