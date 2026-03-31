Водитель Iran Khodro сбил школьницу на электросамокате в Красносельском районе Петербурга

В Красносельском районе Санкт-Петербурга полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом Piter.TV сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Вечером 30 марта возле дома 15 по улице Десантников 21-летний водитель автомобиля Iran Khodro сбил 14-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть на электросамокате на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода.
Школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте