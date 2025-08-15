Водитель-иностранец избежал реального срока за смерть человека в ДТП на Урале

В Первоуральске суд рассмотрел дело о ДТП с участием водителя-иностранца, в котором погиб человек. Авария произошла вечером 28 августа 2024 года. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на представителей прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, 51-летний мужчина потерял контроль над автопоездом, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель автобуса погиб на месте.

Несмотря на тяжесть последствий, обвиняемый не признал свою вину. Прокуратура требовала для него четыре года лишения свободы в колонии-поселении и лишение прав на три года.

Однако суд назначил мужчине два года лишения свободы, заменив реальный срок на принудительные работы с удержанием 10% заработка. Также его лишили водительских прав на 2,5 года и обязали выплатить семье погибшего 450 тысяч рублей компенсации морального вреда.