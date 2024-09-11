Водитель инормарки протаранил 6 припаркованных машин в Челябинской области

На трассе в Озерске произошло массовое ДТП с участием семи машин. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по Челябинской области.

По предварительной информации, водитель Lifan превысил скорость и врезался в шесть припаркованных машин. В результате пострадал только мужчина, сидевший за рулем первой инормарки.

Его доставили в больницу. По факту аварии начали проверку.