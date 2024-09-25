Водитель иномарки заблокировал движение трамваев в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в результате ДТП на время было парализовано движение трамваев. Водитель Mazda заблокировал дорогу в Верхнюю Пышму, написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Установлено, что водитель иномарки при перестроении из крайней левой полосы в правую не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего машина перевернулась.
В ДТП пострадали дети 7, 10 и 12 лет, а также их мать. Все пассажиры находились в автомобиле Mazda.
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