Водитель иномарки устроил смертельное ДТП при попытке объехать сбитую лошадь под Иркутском

Сразу две аварии произошли на трассе в Иркутской области из-за лошади. Не обошлось без жертв, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, в Эхирит-Булагатском районе автомобилист насмерть сбил животное. Через несколько минут на дороге появился водитель Fiat Linea. Он попытался объехать лошадь, из-за чего иномарка вылетела в кювет и перевернулась.
Пассажирка легковушки получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще одному человеку потребовалась госпитализация.