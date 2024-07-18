Водитель иномарки устроил смертельное ДТП при попытке объехать сбитую лошадь под Иркутском

Сразу две аварии произошли на трассе в Иркутской области из-за лошади. Не обошлось без жертв, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, в Эхирит-Булагатском районе автомобилист насмерть сбил животное. Через несколько минут на дороге появился водитель Fiat Linea. Он попытался объехать лошадь, из-за чего иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

Пассажирка легковушки получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще одному человеку потребовалась госпитализация.

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