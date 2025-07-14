Водитель иномарки устроил массовое ДТП с пострадавшими в Нижневартовске

Массовая авария с пострадавшими произошла в Нижневартовске. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ХМАО.

Согласно данным ведомства, на улице Заводской 40-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Lotos и иномаркой Mazda. Последнюю отбросило на машину Renault.

Несколько человек, в том числе предполагаемый виновник ДТП, получили травмы. Автомобилист отказался проходить медицинское освидетельствование.