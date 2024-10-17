Водитель иномарки уснул за рулем и съехал в кювет на трассе в Курганской области
Два человека получили повреждения при съезде автомобиля с дороги под Курганом. ДТП случилось в Притобольном округе, сообщило URA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию области.
Правоохранители рассказали, что мужчина 1962 года рождения уснул за рулем машины марки Volkswagen, в результате чего она вылетела в кювет. Пострадал сам водитель и его пассажирка 1968 года рождения.
Сейчас полицейские выясняют точные причины и обстоятельства аварии. Организована процессуальная проверка.
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