Водитель иномарки уснул за рулем и съехал в кювет на трассе в Курганской области

Два человека получили повреждения при съезде автомобиля с дороги под Курганом. ДТП случилось в Притобольном округе, сообщило URA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию области.

Правоохранители рассказали, что мужчина 1962 года рождения уснул за рулем машины марки Volkswagen, в результате чего она вылетела в кювет. Пострадал сам водитель и его пассажирка 1968 года рождения.

Сейчас полицейские выясняют точные причины и обстоятельства аварии. Организована процессуальная проверка.