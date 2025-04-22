Водитель иномарки стал жертвой ДТП в Екатеринбурге

Один человек погиб в результате столкновения двух иномарок в Екатеринбурге. Происшествие случилось на улице Сыромолотова. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 60-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги не уступил путь машине такой же марки, которой управлял 21-летний водитель.

Произошло столкновение. В результате пожилой автомобилист от тяжелых ранений скончался до приезда медиков.

Стаж погибшего мужчины составлял 29 лет. Для выяснения состояния водителя в момент аварии проведут химико-токсикологическую экспертизу. Шофер второго авто был трезв.