Водитель иномарки стал жертвой ДТП в Екатеринбурге
Один человек погиб в результате столкновения двух иномарок в Екатеринбурге. Происшествие случилось на улице Сыромолотова. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, 60-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги не уступил путь машине такой же марки, которой управлял 21-летний водитель.
Произошло столкновение. В результате пожилой автомобилист от тяжелых ранений скончался до приезда медиков.
Стаж погибшего мужчины составлял 29 лет. Для выяснения состояния водителя в момент аварии проведут химико-токсикологическую экспертизу. Шофер второго авто был трезв.
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