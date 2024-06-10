Водитель иномарки стал фигурантом дела после ДТП с пострадавшей девочкой в Челябинской области
Уголовное дело возбудили в отношении 56-летнего водителя иномарки, который устроил ДТП в Троицке. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Челябинской области.
По предварительным данным, автомобилист, управляя Ford Focus, сбил 12-летнюю девочку. Та пересекала проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Врачи оценивают состояние юной пациентки как тяжелое.
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