Водитель иномарки снес автобусную остановку с людьми в Ноябрьске

Две женщины пострадали в ДТП с автомобилем Genesis в Ноябрьске. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей полиции Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

По данным правоохранителей, авария произошла на Советской улице. Среди пострадавших — местные жительницы 1976 и 1968 года рождения. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

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