Водитель иномарки снес автобусную остановку с людьми в Ноябрьске

Две женщины пострадали в ДТП с автомобилем Genesis в Ноябрьске. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей полиции Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).