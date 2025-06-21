Водитель иномарки сбил женщину с ребенком в центре Екатеринбурга

Дорожная авария с участием несовершеннолетнего произошла в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

Согласно данным ведомства, на проспекте Ленина водитель машины Havаl сбил женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Юному пешеходу потребовалась госпитализация. У него диагностировали травму живота. Проводится проверка.

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