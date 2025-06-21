Водитель иномарки сбил женщину с ребенком в центре Екатеринбурга

Дорожная авария с участием несовершеннолетнего произошла в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.
Согласно данным ведомства, на проспекте Ленина водитель машины Havаl сбил женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Юному пешеходу потребовалась госпитализация. У него диагностировали травму живота. Проводится проверка.
Сильный пожар произошел на Ярославском шоссе
Путин поздравил победителя ЧМ по дзюдо
Еще 3 улицы в Дубне вошли в программу «Светлый город» в 2025 году
Фестиваль урбанистики пройдет в университете в Дубне
Медсестра в Химках приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»
Летний фестиваль ГТО среди детей прошел в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте