Женщина-пешеход попала под колеса легкового автомобиля на трассе в Пензенской области. Пострадавшую госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. Об этом сообщает сайт «ПензаПресс» со ссылкой на представителей регионального управления Госавтоинспекции.