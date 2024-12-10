Женщина-пешеход попала под колеса легкового автомобиля на трассе в Пензенской области. Пострадавшую госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. Об этом сообщает сайт «ПензаПресс» со ссылкой на представителей регионального управления Госавтоинспекции.
Полицейские предварительно установили, что на 266-м километре автодороги Тамбов — Пенза 65-летний водитель машины Kia Rio сбил 53-летнюю женщину. Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения всех обстоятельства и причин аварии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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