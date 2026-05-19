Водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку в Кургане

Вечером 18 мая в Кургане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Авария случилась на улице Крупской возле дома №44, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительным данным полиции, 58-летний мужчина управлял автомобилем Geely Coolray и двигался по улице Крупской со стороны улицы Орджоникидзе в направлении Почтовой. В этот момент на проезжую часть неожиданно выбежала восьмилетняя девочка.

Водитель не успел среагировать и предотвратить наезд. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ, которые приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.