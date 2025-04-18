Водитель иномарки сбил трехлетнего ребенка в Йошкар-Оле

Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в центре Йошкар-Олы. Авария произошла вечером 17 апреля на перекрестке улицы Первомайской и бульвара Победы. Об этом сообщило ИА МариМедиа со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Республики Марий Эл.
По предварительной информации полицейских, водитель иномарки сбил малыша, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Несовершеннолетнего с травмами отправили в больницу.
Сейчас врачи оказывают маленькому пациенту всю необходимую помощь. Стражи порядка выясняют точные обстоятельства случившегося.
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