Водитель иномарки сбил школьника, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора в Екатеринбурге

Дорожная авария с участием 11-летнего мальчика произошла накануне в районе Химмаша в Екатеринбурге. Водитель Hyundai наехал на школьника, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора, написал сайт Ura.ru.
Как уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, после осмотра пострадавшего направили на амбулаторное лечение. Экспресс-тест показал, что мужчина за рулем авто был трезв.
Полицейские начали проверку в школе, в которой числится ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.
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