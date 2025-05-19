Водитель иномарки сбил ребенка во дворе дома в Петербурге

Семилетний мальчик пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Piter.TV .

По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Creta сбил семилетнего ребенка, который внезапно появился из-за припаркованной машины во дворе дома на Союзном проспекте.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадиной на лбу и ушибом носа. Состояние мальчика врачи оценили как средней степени тяжести.

Известно, что в текущем году водитель четыре раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Против автомобилиста возбудили дело об административном правонарушении.