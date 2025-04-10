Водитель иномарки сбил ребенка во дворе дома в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадал школьник. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Авария случилась вечером 9 апреля во дворе дома № 37/1 на улице Доватора. По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, иномарка наехала на мальчика, написал sibdepo.ru.

По предварительной информации, в 20:20 водитель автомобиля Toyota Witt наехал на пешехода во дворе. В результате происшествия пострадал ребенок 2017 года рождения, уточнили в ведомстве.