Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе в ЯНАО
Дорожная авария, в которой пострадал ребенок 2015 года рождения, произошла накануне в Новом Уренгое. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции ЯНАО.
По предварительной информации, водитель за рулем Mercedes выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть вместе с велосипедом.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.
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