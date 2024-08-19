Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе в ЯНАО

Дорожная авария, в которой пострадал ребенок 2015 года рождения, произошла накануне в Новом Уренгое. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции ЯНАО.

По предварительной информации, водитель за рулем Mercedes выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть вместе с велосипедом.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.