Водитель иномарки сбил подростка на электросамокате в Петербурге

Автомобиль BMW и электросамокат стали участниками ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Авария случилась недалеко от дома по Железнодорожной улице в поселке Старо-Паново. Об этом сообщил сайт peterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, 26-летний житель Смоленской области за рулем машины BMW при выезде на перекресток сбил 16-летнего юношу, который передвигался на электросамокате.
Пострадавший получил различные травмы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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