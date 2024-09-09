Водитель иномарки сбил пятилетнего пешехода в Петербурге
Дошкольник пострадал в дорожной аварии, которая произошла на улице Руднева в Петербурге. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, 39-летний водитель машины Nissan X-Trail сбил пятилетнего ребенка. Тот пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в сопровождении родственников.
Медики госпитализировали юного пациента. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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