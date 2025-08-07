Водитель иномарки сбил пешехода на «зебре» в Тарко-Сале

В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа произошло ДТП с участием пешехода. На улице Молодежная, 1 автомобиль HYUNDAI сбил человека, который переходил дорогу по «зебре». Об этом Ura.ru сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«В районе дома 1, по улице Молодежная, Тарко-Сале, водитель автомобиля HYUNDAI не выполнил требование уступить дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего допустил наезд. В результате ДТП один пешеход травмирован», — написано в Telegram-канале ведомства.

С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 2689 ДТП. В них погибли 12 человек, еще 164 получили травмы, включая 23 ребенка.