Водитель иномарки сбил пешехода на «зебре» в Ижевске

Мужчина получил различные травмы под колесами легковушки в Ижевске. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Кузебая Герда в Ленинском районе города. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Удмуртской Республики.
По информации полицейских, утром в понедельник, 19 мая, 44-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу, не оборудованному светофором.
В результате аварии пострадавший получил травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.
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