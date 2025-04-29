Водитель иномарки сбил пешехода на улице Долгорукова в Пензе
Авария с участием пешехода произошла в пензенском микрорайоне Шуист. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Согласно данным ведомства, на улице Долгорукова водитель машины Hyundai Solaris сбил мужчину.
У пострадавшего диагностировали серьезные травмы. Ему потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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