Водитель иномарки сбил пешехода на тротуаре в Кургане

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки Renault случилось во вторник, 1 июля, в Кургане. Автомобиль вылетел на тротуар рядом с магазином, сбив пешехода. Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, сообщили сайту Ura.ru представители городской Госавтоинспекции.

По опубликованным данным, авария произошла днем районе дома №59 по улице Дзержинского. Водитель иномарки 1964 года рождения не справился с управлением и сбил пешехода на тротуаре.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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