Водитель иномарки сбил пешехода на тротуаре в Кургане

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки Renault случилось во вторник, 1 июля, в Кургане. Автомобиль вылетел на тротуар рядом с магазином, сбив пешехода. Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, сообщили сайту Ura.ru представители городской Госавтоинспекции.