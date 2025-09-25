Водитель иномарки сбил пешехода на трассе в Челябинской области

На 33-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым в Челябинской области водитель автомобиля Renault Duster сбил пешехода. Пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России сообщила, что авария произошла около 22:00. Об этом написал Ura.ru .

«ДТП произошло в темное время суток, погибший пешеход был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются. В ГИБДД напомнили, что при переходе дороги и движении по обочинам в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.