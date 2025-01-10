Водитель иномарки сбил пенсионерку в Саратове

В пятницу, 10 января, в Кировском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и пешехода. В результате аварии пострадала женщина 1953 года рождения, сообщил телеканал «Саратов 24», ссылаясь на данные городской службы ГИБДД.