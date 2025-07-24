Водитель иномарки сбил юную самокатчицу на Бабушкина в Петербурге

Петербургская полиция начала проверку по факту ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка на электросамокате. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

Согласно данным ведомства, 23 июля на улице Бабушкина 56-летний водитель автомобиля Opel Astra сбил школьницу, управлявшую двухколесным транспортом, написал «Петербургский дневник».

Предварительно, девушка пересекала дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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