Водитель иномарки сбил юную самокатчицу на Бабушкина в Петербурге
Петербургская полиция начала проверку по факту ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка на электросамокате. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по городу.
Согласно данным ведомства, 23 июля на улице Бабушкина 56-летний водитель автомобиля Opel Astra сбил школьницу, управлявшую двухколесным транспортом, написал «Петербургский дневник».
Предварительно, девушка пересекала дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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