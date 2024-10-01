Водитель иномарки сбил юного велосипедиста в ЯНАО

Дорожная авария с участием несовершеннолетнего произошла в селе Яр-Сале (ЯНАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, на улице Федорова водитель машины Nissan сбил юного велосипедиста. Тот выехал на дорогу с дворовой территории.

Мальчику потребовалась госпитализация. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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