Водитель иномарки сбил юного велосипедиста в ЯНАО
Дорожная авария с участием несовершеннолетнего произошла в селе Яр-Сале (ЯНАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, на улице Федорова водитель машины Nissan сбил юного велосипедиста. Тот выехал на дорогу с дворовой территории.
Мальчику потребовалась госпитализация. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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