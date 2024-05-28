Водитель иномарки сбил двух женщин и скрылся с места аварии во Владимире. Одна пострадавшая погибла

Смертельная авария с участием автомобиля Nissan X-Trail произошла накануне во Владимире. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по региону.

Водитель иномарки, двигаясь на большой скорости по улице Растопчина, не заметил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте ДТП погибла пенсионерка, другую женщину с травмами доставили в больницу.

Спустя время полицейские нашли виновника аварии. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина задержан для дачи показаний.