Водитель иномарки сбил двух подростков в Кургане

Двое подростков получили травмы в аварии, которая произошла на улице Бурова-Петрова в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Согласно данным ведомства, водитель Chery Tiggo 4 сбил двух пешеходов 13 и 16 лет, которые пересекали проезжую часть. Пострадавшим потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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