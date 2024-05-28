Сегодня 12:19 Водитель иномарки сбил двух подростков в Кургане
Двое подростков получили травмы в аварии, которая произошла на улице Бурова-Петрова в Кургане. Об этом сообщило
Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Согласно данным ведомства, водитель Chery Tiggo 4 сбил двух пешеходов 13 и 16 лет, которые пересекали проезжую часть. Пострадавшим потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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