Водитель иномарки сбил девушку на электросамокате в Петербурге

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта в Северной столице. Подробности сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По информации ведомства, водитель, находясь за рулем автомобиля Hyundai, при повороте направо на зеленый сигнал светофора сбил девушку 2003 года рождения. Та пересекала дорогу на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку.