Водитель иномарки сбил девочку-подростка на «зебре» возле школы в Тюмени
Дорожная авария с участием 16-летней девочки произошла в Тюмени. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Тюмень ДТП ЧП ЧС».
По предварительным данным, водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе возле школы. По словам автомобилиста, он не заметил девочку из-за большого скопления детей возле «зебры».
Пострадавшую госпитализировали с травмой головы. Проводится проверка.
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