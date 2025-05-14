Водитель иномарки сбил девочку-подростка на «зебре» возле школы в Тюмени

Дорожная авария с участием 16-летней девочки произошла в Тюмени. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал « Тюмень ДТП ЧП ЧС ».

По предварительным данным, водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе возле школы. По словам автомобилиста, он не заметил девочку из-за большого скопления детей возле «зебры».

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы. Проводится проверка.