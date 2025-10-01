Водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка в Екатеринбурге

Четырехлетний мальчик попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Белореченской. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей городской Госавтоинспекции.

По информации полиции, водитель автомобиля Mazda СХ-5 сбил несовершеннолетнего пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Ребенок выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Предварительно, в момент аварии мальчик находился без сопровождения взрослых.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте случившегося и устанавливают все обстоятельства.