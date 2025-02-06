Водитель иномарки сбил четырехлетнего мальчика в Приморском районе Петербурга
Дорожная авария с участием четырехлетнего ребенка произошла в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на улице Савушкина 52-летний водитель машины Peugeot Boxer сбил мальчика. Тот пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода в сопровождении матери.
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