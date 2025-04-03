Водитель иномарки сбил четырехлетнего мальчика на самокате в Нижнем Новгороде

Дорожная авария с участием четырехлетнего ребенка произошла в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГИБДД УМВД России.

Согласно данным ведомства, 21-летний водитель машины Mitsubishi Lancer, следуя по двору на улице Даргомыжского, сбил мальчика, который катался на самокате.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Проводится проверка. Известно, что в момент ДТП у автомобилиста не было при себе удостоверения.