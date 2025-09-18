Водитель иномарки сбил 84-летнего велосипедиста на трассе в Курганской области

Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Каргапольском округе Курганской области. Авария произошла на 17 километре автодороги в сторону Каргаполья. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции. вдопустил наезд на пожилого мужчину.

По данным полиции, мужчина 1994 года рождения за рулем автомобиля Renault Sandero Stepway сбил 84-летнего пенсионера, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что велосипедист ехал без светоотражающих элементов и специального жилета. Дорожные инспекторы напомнили о необходимости использования таких средств, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дорог. Это помогает повысить безопасность и снизить риск аварий.