Водитель иномарки сбил 56-летнего мужчину в Пензенской области

Авария, в которой пострадал 56-летний пешеход, произошла накануне в темное время суток в Арбеково. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию Пензенской области.

Водитель Renault Меgane сбил мужчину около дома № 58 по улице Ульяновской. В результате случившегося пострадавший получил серьезные травмы.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Сообщается, что мужчина передвигался без световозвращающих элементов.

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