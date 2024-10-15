Водитель иномарки сбил 56-летнего мужчину в Пензенской области
Авария, в которой пострадал 56-летний пешеход, произошла накануне в темное время суток в Арбеково. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию Пензенской области.
Водитель Renault Меgane сбил мужчину около дома № 58 по улице Ульяновской. В результате случившегося пострадавший получил серьезные травмы.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Сообщается, что мужчина передвигался без световозвращающих элементов.
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