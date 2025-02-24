Водитель иномарки сбил 28-летнюю девушку на переходе в Ижевске

Жительница Ижевска попала под колеса иномарки в воскресенье, 23 февраля. Дорожная авария произошла напротив дома № 36а на Автозаводской улице. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Удмуртской Республике.

По данным полицейских, 38-летний мужчина за рулем автомобиля Chery Tiggo сбил 28-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Сейчас стражи порядка проводят процессуальную проверку для установления всех обстоятельств ДТП.

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