Водитель иномарки сбил 28-летнюю девушку на переходе в Ижевске

Жительница Ижевска попала под колеса иномарки в воскресенье, 23 февраля. Дорожная авария произошла напротив дома № 36а на Автозаводской улице. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Удмуртской Республике.