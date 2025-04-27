Водитель иномарки сбил 15-летнего мотоциклиста в Марий Эл
В Козьмодемьянске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 57-летний водитель, находившийся за рулем Renault, столкнулся с 15-летним мотоциклистом на улице Гагарина, написал сайт marimedia.ru.
По информации ГАИ, водитель иномарки не предоставил преимущество при повороте налево. Подросток получил травмы и был доставлен в больницу.
Тем временем в Йошкар-Оле произошло другое ДТП: мотоциклист наехал на пенсионерку.
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