Водитель иномарки сбил 15-летнего мотоциклиста в Марий Эл

В Козьмодемьянске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 57-летний водитель, находившийся за рулем Renault, столкнулся с 15-летним мотоциклистом на улице Гагарина, написал сайт marimedia.ru .

По информации ГАИ, водитель иномарки не предоставил преимущество при повороте налево. Подросток получил травмы и был доставлен в больницу.

Тем временем в Йошкар-Оле произошло другое ДТП: мотоциклист наехал на пенсионерку.