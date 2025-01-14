Водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку в Курганской области

В городе Шадринске 12-летняя девочка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел, когда школьница выбежала на проезжую часть, сообщила сайту Ura.ru региональная Госавтоинспекция.
Водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь от улицы Щеткина в направлении улицы Степана Разина, наехал на несовершеннолетнего пешехода. Девочка неожиданно появилась на проезжей части из-за припаркованных автомобилей.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция обратилась к родителям с призывом регулярно напоминать своим детям о правилах безопасного перехода через дорогу.
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