Водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку в Курганской области

В городе Шадринске 12-летняя девочка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел, когда школьница выбежала на проезжую часть, сообщила сайту Ura.ru региональная Госавтоинспекция.

Водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь от улицы Щеткина в направлении улицы Степана Разина, наехал на несовершеннолетнего пешехода. Девочка неожиданно появилась на проезжей части из-за припаркованных автомобилей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция обратилась к родителям с призывом регулярно напоминать своим детям о правилах безопасного перехода через дорогу.