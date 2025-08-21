Водитель иномарки пытался перевезти два килограмма наркотиков из Челябинска в Тюмень

Курьер пытался перевезти из Челябинска в Тюмень порядка двух килограммов запрещенных веществ. Сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области остановили автомобиль злоумышленника днем 20 августа на 124-м километре трассы Курган — Тюмень. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России.
По данным ведомства, стражи порядка в присутствии понятых нашли девять свертков с порошкообразным веществом. Они находились в багажнике машины. Экспертиза показала, что изъятое является эфедроном массой около двух килограммов.
Против водителя иномарки возбудили уголовное дело. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства преступления.
Новый врач приступил к работе в инфекционном отделении больницы в Волоколамске
Подарочные наборы к школе вручили первоклассникам еще из 3-х округов Подмосковья
Новый учебный корпус школы № 3 в Чехове откроют в сентябре
В Госдуме рассказали, кто может претендовать на две пенсии
Областной танцевальный фестиваль прошел в Жуковском
Импорт картофеля из Грузии в Россию остановился
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте