Водитель иномарки пытался перевезти два килограмма наркотиков из Челябинска в Тюмень

Курьер пытался перевезти из Челябинска в Тюмень порядка двух килограммов запрещенных веществ. Сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области остановили автомобиль злоумышленника днем 20 августа на 124-м километре трассы Курган — Тюмень. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным ведомства, стражи порядка в присутствии понятых нашли девять свертков с порошкообразным веществом. Они находились в багажнике машины. Экспертиза показала, что изъятое является эфедроном массой около двух килограммов.

Против водителя иномарки возбудили уголовное дело. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства преступления.