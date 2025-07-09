Водитель иномарки протаранил два трамвая с пассажирами в Верхней Пышме

Девочка-подросток пострадала в результате ДТП с участием иномарки и двух трамваев в городе Верхняя Пышма. Авария произошла утром во вторник, 8 июля, на улице Успенского. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердловской области.

По данным полицейских, мужчина 1981 года рождения за рулем автомобиля Audi A3 двигался с небезопасной скоростью. В результате водитель не справился с управлением и врезался в трамваи, в которых в общей сложности находились 20 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Врачи зафиксировали травму голову у 15-летней дочери автомобилиста, которая находилась в салоне иномарки. Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.