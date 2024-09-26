Водитель иномарки пострадал в аварии на трассе М-10
В Тосненском районе на трассе М-10 иномарка влетела в дорожный указатель. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на аварийно-спасательную службу Ленобласти.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в указатель недалеко от съезда на деревню Новолисино.
Извлечь из салона сидевшего за рулем мужчину удалось только при помощи спасателей. Пострадавшего передали врачам, проводится проверка.
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