Водитель иномарки пострадал в аварии на трассе М-10

В Тосненском районе на трассе М-10 иномарка влетела в дорожный указатель. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на аварийно-спасательную службу Ленобласти.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в указатель недалеко от съезда на деревню Новолисино.

Извлечь из салона сидевшего за рулем мужчину удалось только при помощи спасателей. Пострадавшего передали врачам, проводится проверка.