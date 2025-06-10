Водитель иномарки пострадал после выезда на встречку из-за «газели» в Удмуртии

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на участке трассы около удмуртской деревни Абдэс-Урдэс в Малопургинском районе. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на ГИБДД республики.
Согласно данным ведомства, 47-летний мужчина, управляя «газелью», врезался в машину Ford Focus, которая стояла на нерегулируемом перекрестке. От удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком.
Водителю иномарки потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
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