Водитель иномарки пострадал после выезда на встречку из-за «газели» в Удмуртии

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на участке трассы около удмуртской деревни Абдэс-Урдэс в Малопургинском районе. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на ГИБДД республики.

Согласно данным ведомства, 47-летний мужчина, управляя «газелью», врезался в машину Ford Focus, которая стояла на нерегулируемом перекрестке. От удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком.

Водителю иномарки потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте