Смертельная авария с участием 44-летнего водителя произошла в Черлакском районе Омской области. Об этом рассказал сайт gorod55.ru со ссылкой на правоохранителей.
На 113-м километре трассы Омск — Черлак водитель Mazda потерял контроль над транспортным средством, машина съехала в кювет и перевернулась. Автомобилист скончался на месте ДТП, 17-летний пассажир иномарки получил множественные травмы.
Медики рассказали, что сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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