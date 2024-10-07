Смертельная авария с участием 44-летнего водителя произошла в Черлакском районе Омской области. Об этом рассказал сайт gorod55.ru со ссылкой на правоохранителей.

На 113-м километре трассы Омск — Черлак водитель Mazda потерял контроль над транспортным средством, машина съехала в кювет и перевернулась. Автомобилист скончался на месте ДТП, 17-летний пассажир иномарки получил множественные травмы.

Медики рассказали, что сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.