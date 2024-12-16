Водитель иномарки попал в больницу после столкновения с пожарной машиной в Новом Уренгое

Автомобилист оказался в больнице, не уступив дорогу пожарной машине в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Авария случилась на Юбилейной улице в Новом Уренгое. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей городского отдела Госавтоинспекции.
Полицейские сообщили, что водитель Kia Seltos двигался на разрешающий сигнал светофора, однако не уступил дорогу специальному транспорту, который ехал с включенными проблесковыми маячками.
Шофера иномарки доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства ДТП.
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